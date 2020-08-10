"Единая Россия" предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" предложила реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив долю базовой части (оклада) их заработной платы до 70%. Об этом в понедельник сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения зарплат бюджетников в режиме видеоконференции.

"Мы предлагаем реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив размер окладов и их долю в структуре заработной платы. Во-вторых, мы считаем важным установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, чтобы соотношение базовой и стимулирующей частей заработной платы было 70 на 30", - сказал Турчак.

Единороссы также предлагают закрепить предельный уровень соотношения зарплат руководителей и остальных работников бюджетных организаций. "Будет справедливым ввести внятный и прозрачный коэффициент соотношения этих заработных плат", - указал политик.

По его словам, руководители на местах занимаются "откровенными манипуляциями" с часами работы бюджетников для формального выполнения целевых показателей майского указа президента. "Тех же учителей буквально насильно заставляют работать на 1,5-2 ставки: брать дополнительное классное руководство, вести факультативы. Медицинским работникам навешивают дополнительные дежурства", - перечислил Турчак существующие проблемы.

Согласно майским указам президента от 2012 года, уровень зарплат врачей, профессорско-преподавательского состава, научных работников, работников образования должен был вырасти до 200% от средней зарплаты в регионе, а среднего медперсонала, работников социальной сферы - до 100% от средней по экономике региона к концу 2018 года.