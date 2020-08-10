Кипр согласился на условия России по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Кипр согласился на условия РФ по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%, сообщил Минфин России.

"В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия Российской Федерации по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", - говорится в сообщении.

Протокол о внесении изменений в налоговое соглашение с Кипром вступит в силу с 2021 года. "Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года", - отмечается в сообщении.

"Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года", - заявил вице-премьер Алексей Оверчук, глава делегации РФ на переговорах, слова которого приводятся в сообщении.

Дополнительные поступления в бюджет РФ от повышения Кипром налога на дивиденды составят 130-150 млрд руб. ежегодно, считает статс-секретарь, замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Условия для Нидерландов, Мальты и Люксембурга

Россия предложит Нидерландам те же условия по пересмотру налогового соглашения, что и Кипру, сообщает Минфин России.

"Россия ожидает официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Республике Кипр", - говорится в сообщении.

Также Минфин России планирует в ближайший месяц завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на таких же, как предложенные Кипру условиях. "Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру", - заявил замглавы Минфина.