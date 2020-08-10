Более 1 млн медработников в России получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 1 млн медицинских работников в России получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян в понедельник.

"По постановлению правительства № 415 было выделено из резервного фонда 37,6 млрд рублей. Выплаты получили более 700 тыс. медицинских работников. И по постановлению правительства № 484 было также выделено из резервного фонда 65,9 млрд рублей, выплаты получили более 450 тыс. медицинских работников на сегодняшний день", - сказал он во время обсуждения на тему утверждения справедливого соотношения окладов и надбавок бюджетникам в партии "Единая Россия".

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления № 415 и 484 о стимулирующих выплатах работникам. Они определяют правила предоставления трансфертов из бюджета на выплаты медработникам за работу с больными коронавирусной инфекцией.