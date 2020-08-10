Минпросвещения считает подходы к формированию оплаты труда педагогов непрозрачными

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Существующие подходы к формированию оплаты труда педагогических работников российских школ являются непрозрачными и непонятными, заявил в понедельник замминистра просвещения РФ Виктор Басюк во время обсуждения на тему утверждения справедливого соотношения окладов и надбавок бюджетникам в партии "Единая Россия".

"Многообразие используемых систем оплаты труда педагогических работников, а также основания для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложность расчета и отсутствие единых подходов к определению размера заработной платы даже на уровне одного муниципалитета сегодня делают процедур формирования оплаты труда непрозрачной и непонятной для работников", - заявил Басюк.

Басюк отметил, что на федеральном уровне "практически отсутствуют регуляторные механизмы воздействия на процесс совершенствования системы оплаты труда".

"Таким образом, на сегодняшний день сложилась ситуация, [когда] для работающих в системе общего образования более 1 млн 300 педагогов <…> действуют различные основания для оплаты труда", - подчеркнул Басюк. По его словам, первым шагом для решения сложившейся проблемы и на пути формирования единых подходов к оплате труда в системе образования "может стать изменение действующего трудового законодательства и внесение изменений в 144 статью".

В июле премьер-министр Михаил Мишустин по итогам выступления с отчетом правительства в Госдуме поручил Минпросвещения совместно с Минтрудом, Минфином и Общероссийским профсоюзом образования представить до 1 ноября 2020 года предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников.