Проект об индексации зарплат в федеральных учреждениях проходит согласование

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Проект распоряжения правительства об индексации зарплаты на 3% работникам федеральных учреждений проходит межведомственное согласование. Об этом в понедельник заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"В настоящее время проходит межведомственное согласование проект распоряжения правительства об индексации, с 1 октября на 3% заработная плата работников федеральных учреждений. Планируется, что аналогичное решение примут и регионы", - сказала она во время обсуждения на тему утверждения справедливого соотношения окладов и надбавок бюджетникам в партии "Единая Россия".