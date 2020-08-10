ЦБ продлил часть регуляторных послаблений для банков

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Банк России принял решение продлить часть регуляторных послаблений для банков и других финансовых институтов, говорится в сообщении регулятора.

"Большая часть мер Банка России в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. Банк России принял решения о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией", - отмечается в сообщении.

Штрафы и пени за просрочку по кредитам

Банк России на фоне пандемии коронавируса рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) продолжить не назначать штрафы и пени за просрочку по реструктурированным кредитам до конца 2020 года. "Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года (рекомендуется - прим. ТАСС) продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам (займам)", - отмечается в сообщении.

Также ЦБ рекомендует банкам и МФО до конца года приостановить процедуры принудительного выселения должников.

Обслуживание граждан по документам с истекшим сроком

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить до конца 2020 года обслуживание клиентов по удостоверяющим личность документам, чей срок истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. "Кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года", - сообщает ЦБ.

ЦБ для поддержки розничного кредитования снизит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, выданным с 1 сентября 2020 года. Так, будет установлена нулевая надбавка по необеспеченным кредитам при показателе долговой нагрузки (ПДН) заемщика 0-50% и полной стоимости кредита 0-15%. Сейчас надбавка по этим кредитам составляет от 30 до 50 процентных пунктов (п.п.).

"Снижение надбавок в наибольшей степени коснется наименее рискованных заемщиков с низким показателем ПДН, поэтому новая структура надбавок по-прежнему будет дестимулировать рост закредитованности. При этом в результате снижения уровня надбавок не будет происходить увеличения требований к капиталу по кредитному портфелю по мере предоставления банками новых кредитов. Это будет способствовать поддержанию устойчивых темпов роста кредитования и доступности кредитов для граждан", - отмечает регулятор.