Бывшего главу Petropavlovsk Масловского вновь не избрали в совет директоров компании

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бывший глава золотодобытчика Petropavlovsk Павел Масловский не был избран в совет директоров компании решением общего собрания акционеров, следует из материалов компании.

По итогам голосования акционеров в состав совета директоров компании вошли Джеймс Камерон, Шарлотта Филиппс, Катя Рэй, а также финансовый директор и член совета директоров "Южуралзолото" Максим Харин.

Члены временного совета директоров компании покинули свои должности. В него входили неисполнительный председатель Питер Хамбо, Аля Самохвалова (также была назначена генеральным директором), независимые неисполнительные директора Джонни Мартин Смит и Анжелика Филлипс, а также Мартин Смит в качестве независимого неисполнительного директора.

Акционеры Petropavlovsk одобрили привлечение третьей стороны для проведения независимого расследования сделок Petropavlovsk и ее "дочек" в течение последних трех лет, в которых были прямо или косвенно заинтересованы бывшие или действующие менеджеры компании.

Предложения по назначению Дэмиена Хакетта, Майкла Кавана, Гарри Кеньон-Слейни, Тима Маккатчеона, Виталия Зархина директорами компании акционеры не поддержали.

О корпоративном конфликте

Бывший глава Petropavlovsk Павел Масловский и ряд директоров компании, единогласно предложенные советом директоров для переизбрания, не были избраны в совет по итогам голосования в конце июня.

Как отмечал Petropavlovsk, анализ результатов голосования показал, что против Масловского и других рекомендованных кандидатур выступил крупнейший акционер золотодобытчика - "Южуралзолото" Константина Струкова (22,37%), а также компании Everest Alliance и Slevin (12,09%) и Fortiana Holdings Владислава Свиблова (4,62% на момент голосования). Золотодобытчик указал, что интересы Everest Alliance и Slevin в течение двух лет представлял Николай Люстингер, тесно связанный со Струковым. В связи с этим совет директоров Petropavlovsk усомнился в правильности и законности проведенного голосования и обратится в британский Комитет по поглощениям и слияниям с просьбой расследовать действия Струкова и его компании на предмет нарушений.

"Южуралзолото" отрицает все обвинения в свой адрес.

О компании

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика - компания "Южуралзолото" Константина Струкова и его семьи, владеющая 24,39% акций. Структуры Prosperity также контролируют около 20% акций компаний.