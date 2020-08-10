Аграрии Дагестана завершили сбор ранних зерновых

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Аграрии Дагестана завершили уборку посевов ранних зерновых культур, урожай составил 206,2 тыс. т при средней урожайности 22 центнера с гектара, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В Дагестане завершилась уборка посевов озимых зерновых культур. Несмотря на наблюдаемую в текущем году засушливость климата, дагестанские хлеборобы сумели достичь хороших результатов. С площади 93,8 тыс. га намолочено 206,2 тыс. т зерна озимых колосовых культур при средней урожайности 22 ц/га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины урожая озимых собрано в пяти районах республики -Хасавюртовском - более 38,7 тыс. т, Карабудахкентском - более 24,7 тыс. т, Ногайском - около 20,4 тыс. т и Кизлярском - более 20,3 тыс. т.

"В дагестанский урожайный каравай 2020 года существенную лепту внесет и сбор яровых культур. С учетом посевов кукурузы, риса и яровых колосовых общая площадь яровых зерновых, намеченная к уборке, составляет 156,5 тыс. гектаров", - добавили в пресс-службе республиканского Минсельхозпрода.

Ранее в Минсельхозпроде Дагестана сообщали ТАСС, что под урожай 2020 года в регионе озимые зерновые культуры были посеяны на площади около 95 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года.