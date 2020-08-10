ADNOC снижает отпускные цены на сентябрь вслед за Saudi Aramco

ТАСС, 10 августа. Нефтяная компания ADNOC, основная добывающая компания в ОАЭ, вслед за Saudi Aramco снизила отпускную цену на сентябрь для нефти сорта Murban - цена установлена с премией $0,85 (против $1,75 в августе) за баррель к эталонному сорту Dubai. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прайс-лист компании.

Цена нефти сорта Umm Lulu пятый месяц подряд установлена на уровне Murban. Нефть Das также пятый месяц будет продаваться с дисконтом к Murban в $0,35 за баррель. Цена Upper Zakum установлена с дисконтом в $0,2 за баррель к Murban (в августе продается с премией $0,2).

Ранее Саудовская Аравия впервые за четыре месяца снизила цены на основные сорта нефти для Азии и Европы на фоне ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+, сообщал Bloomberg. Так, государственная нефтяная компания Saudi Aramco понизила официальные цены на сентябрьские поставки нефти в Азию, Средиземноморский регион и Северо-Западную Европу, оставив при этом без изменений цены для США.