Цены на легковые автомобили в России за 5 лет выросли на 40%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Цены на новые легковые автомобили в России за 5 лет выросли на 40%, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".

"В 2015 г. в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1,2 млн руб. При этом средневзвешенная цена иномарки равнялась 1 млн 362 тыс. руб., а автомобиля отечественного бренда - 510 тыс. руб. По итогам I полугодия 2020 г. эксперты агентства зафиксировали следующее. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране достигла уже 1 млн 676 тыс. руб. То есть - это на 40%, или примерно на полмиллиона больше, чем было 5 лет назад", - отмечает "Автостат".

Так, стоимость иномарки выросла на 44%, или на 600 тыс. руб. - сейчас ее средняя цена составляет 1 млн 962 тыс. руб. Отечественные автомобили прибавили меньше - 37%, или 190 тыс. руб., по итогам I полугодия 2020 г. их стоимость в среднем достигла 700 тыс. руб.

"Основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам. Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы, например, рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция", - пояснили эксперты "Автостата".