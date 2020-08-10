СМИ: Таможня административного центра Хайнаня утвердила меры по стабилизации торговли

ХАЙКОУ, 10 августа. /ТАСС/. Таможенное управление города Хайкоу - административного центра южнокитайской провинции Хайнань - утвердило новые меры для стабилизации внешнеторговых отношений и иностранных инвестиций, а также для сохранения устойчивых цепочек поставок. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, перечень новых мер включает 19 пунктов. Среди ключевых задач - защитить экспортеров, оказав им содействие в виде консультационной поддержки. В частности, власти региона собираются оперативно уведомлять предприятия, занимающиеся торговлей технологической продукцией, об изменениях в работе экспортного и импортного механизмов других стран. В ряде случаев компании будут освобождаться от штрафов, связанных с задержкой таможенного оформления и несвоевременным переводом платежей.

Кроме того, в списке нововведений фигурирует временная или полная отмена пошлин на продукцию промышленной переработки. Власти Хайнаня также намереваются внедрять методы, позволяющие постепенно снизить издержки, создать "зеленый канал" для пищевой продукции, ускорить процедуры прохождения таможни при ввозе продовольствия, предпринять множество других стимулирующих шагов.

Согласно официальной статистике, объем продукции, ввозимой на Хайнань через особую таможенную зону на территории Хайкоу, с января по июнь включительно увеличился на 84,7% до 763,37 млн долларов. Поток товаров в обратном направлении вырос на 64,9%, до 24,11 млн долларов.

Россия - одно из перспективных направлений торгового международного взаимодействия южнокитайского острова. Экспорт из Хайнаня в РФ в июне составил порядка 4,9 млн долларов, увеличившись в годовом исчислении на 21,1%.