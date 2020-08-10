В Конгрессе США уверены, что TikTok собирает личные данные американцев

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Республиканцы и демократы в Конгрессе США считают, что социальная сеть TikTok осуществляет сбор личной информации об американцах и намерены противостоять этому. Такое мнение в понедельник выразил в интервью телекомпании CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

"Совершенно очевидно, что и республиканцы, и демократы в Конгрессе на 100% согласны с тем, что нельзя иметь приложение, которое собирает личные данные американцев в таком масштабе, - заявил он, отвечая на вопрос о ходе переговоров по приобретению TikTok американской компанией Microsoft. - Президент [США] Дональд Трамп дал ясно понять, что это приложение не может сохраниться в нынешнем формате. Если будет американский покупатель, который устраивает нас с точки зрения обеспечения безопасности, то сделка о приобретении этого приложения будет одобрена. Если же нет, то президент установил крайний срок для такой сделки, [после которого] это приложение будет закрыто".

3 августа Трамп заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на американской территории будет запрещена. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok в США. Опасения администрации США в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.