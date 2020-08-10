ЦБ отменил введенные на время пандемии ограничения на размер эквайринговых комиссий

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Банк России отменил ограничения на размер комиссий, которые кредитные организации берут за прием платежных карт. Это ограничение было введено на время пандемии и распространения коронавируса в качестве антикризисной меры и касалось онлайн-торговли и оплаты медицинских услуг. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банком России также принято решение о прекращении действия установленных на период пандемии ограничений на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что такая мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли. Вместе с этим ЦБ считает необходимым соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли. Так, в условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты.

Кроме того, установленное ограничение размера эквайринговой комиссии за счет снижения издержек на прием банковских карт уменьшает заинтересованность торгово-сервисных предприятий во внедрении оплаты с использованием Системы быстрых платежей, считают в ЦБ.

ЦБ РФ в качестве меры поддержки торговли в связи с коронавирусом ограничил на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%. Ассоциация банков России (АБР) в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предупредила, что кредитные организации на фоне этих ограничений могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к колл-центру.