Повседневные расходы россиян в июле выросли почти на 10%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Повседневные расходы россиян в июле выросли на 0,2% к июню и почти на 10% по сравнению с июлем 2019 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

"В июле 2020 года россияне немного увеличили свои повседневные расходы (0,2%). За год рост оказался более существенным (9,9%). Реальные (очищенные от инфляции) расходы за месяц не изменились", - отмечается в исследовании. По данным "Ромира", реальные расходы россиян в июле снизились на 0,2% к июню и выросли на 5,9% в годовом выражении.

Расходы в июле являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений, при этом в ближайшие месяцы аналитики не исключают снижения тренда. "В прошлые месяцы драйвером роста расходов являлся отложенный спрос после карантинных мер. Несмотря на возможное действие фактора отложенного спроса в июле, его эффект постепенно пропадает. Если экономическая ситуация не изменится, то в ближайшие месяцы мы увидим коррекцию в динамике расходов против прошлого года", - отмечают аналитики.

Расходы россиян со средним и низким доходом выросли к июлю прошлого года на 13,2% и 13,8% соответственно. Россияне с высоким доходом увеличили расходы на 4,2%. При этом по сравнению с июнем расходы этих групп не изменились.

"В июле москвичи немного увеличили свои расходы по сравнению с июнем - на 1,5%. Говоря о годовой динамике, расходы жителей Москвы значительно растут по сравнению с прошлым годом (13,5%). Петербуржцы в свою очередь также увеличили расходы по сравнению с прошлым месяцем (3,2%) и по сравнению с июлем 2019 года (7,7%)", - указывают аналитики.

Индекс покупательской активности (ИПА) - показатель, демонстрирующий динамику потребления домохозяйствами товаров FMCG (товаров повседневного спроса), рассчитанный на основе данных панельного исследования Romir Consumer Scan Panel. Исследовательская скан-панель домохозяйств "Ромир" основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.