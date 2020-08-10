Хабаровские чиновники будут нести персональную ответственность за позицию в рейтинге АСИ

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Чиновники в Хабаровском крае будут персонально отвечать за позицию региона в рейтинге инвестиционного климата, сообщила в понедельник руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова.

В ходе Восточного экономического форума в 2017 году президент РФ Владимир Путин поставил главам дальневосточных субъектов задачу за три года добиться вхождения своих регионов в первую половину национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Хабаровский край участвует в рейтинге с 2015 года. Наилучшего результата удалось достичь в 2018 году - регион вошел в топ-20 и занял 18-е место. После регион упал на 63-е место в рейтинге, ухудшив показатели, отражающие давление на бизнес, условия для инвесторов и работу с ними.

"Мы предлагаем реорганизовать проектный офис и закрепить персональный KPI за каждым министерством. К улучшению инвестклимата необходимо активнее подключатся и органам исполнительной, и законодательной власти, и представительствам федеральных структур в регионе, а также муниципалитетам", - сказала Курилова во время заседания проектного офиса по улучшению инвестиционного и делового климата края.

Это предложение поддержал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он также призвал поднять позицию региона в рейтинге инвестиционного климата выше наилучшего показателя, достигнутого им в 2018 году. "Задача - вернуть позиции. Регион два года назад был на 18-й позиции, надо стремится к тому, чтобы подняться еще выше. Но за год мы, конечно, такой рывок совершить вряд ли сможем, но стремимся в "двадцадку", - сказал Дегтярев позднее журналистам.

Он добавил, что в регионе реорганизуют проектный офис по улучшению инвестиционного и делового климата края, налажено тесное сотрудничество с дальневосточным офисом Агентства стратегических инициатив, будет создаваться комфортная среда для бизнеса при соблюдении определенных условий. "Первое - оплата налогов в соответствии с законом, второе условие - создание рабочих мест, третье - это белые зарплаты", - добавил глава региона.

Главной проблемой для бизнеса в регионе, как отметила Курилова, отвечая на вопросы журналистов, является подключение к теплу и воде, к другим инженерным сетям, что сказывается на темпах строительства и ввода новых объектов. Сдерживающим в части инвестиционной привлекательности региона фактором является также количество и качество проверок и административное давление. По ее словам, необходимо и перестроить поддержку малого и среднего предпринимательства. Она обратила внимание на тот факт, что в регионах, где были запущены проектные офисы по работе МФЦ для бизнеса, качество поддержки небольших предприятий значительно улучшилось. "У Хабаровского края есть возможность вернуть все свои позиции, войти в "двадцадку", просто нужно работать не время от времени, а в ежедневном режиме", - сказала Курилова.