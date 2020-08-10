Туроператоры рассказали, что приобрести тур в Абхазию можно за 10 тыс. рублей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Абхазия выставила демпинговые цены на отдых для россиян, недельные туры в эконом-сегменте стартуют от 10 тыс. рублей на человека. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"С точки зрения перераспределения потоков большее влияние [на российские курорты] оказала Абхазия, чем Турция. По мнению наших аналитиков, рост цен на курортах Краснодарского края мог быть выше в августе, если бы не открылась Абхазия. Абхазия предложила крайне низкие, я бы даже сказала демпинговые цены - в среднем где-то на 30% ниже, чем сопоставимый отдых на курортах Краснодарского края", - сказала Ломидзе.

Такой демпинг, по ее словам, затормозил сезонный рост цен на отдых в Краснодарском крае.

"Если мы берем бюджетный сегмент, то это получается порядка 10-12 тыс. рублей на человека на неделю. Это очень экономный вариант. Если мы берем средний ценовой сегмент, который наиболее востребован, Абхазия стоит порядка 30 тыс. на человека на 10 дней, Краснодарский край - это порядка 40-45 тыс. на человека", - сообщила Ломидзе.

Первого августа были сняты введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничения на пересечение российско-абхазской границы. Открытие границы произошло синхронно с РФ после подписания соответствующего распоряжения российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.