В Архангельске создадут предприятие по синтезу монокристаллов алмаза

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ) и компания "АГД Даймондс" создадут предприятие по синтезу монокристаллов алмаза в Архангельске, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"Проект Северного (Арктического) федерального университета и акционерного общества "АГД Даймондс" направлен на создание совместного инновационного предприятия по синтезу монокристаллов алмаза и изготовлению монокристаллических алмазных пластин различного технологического назначения", - говорится в сообщении.

Ключевая цель проекта - организация производства крупных (до 10 карат) монокристаллов алмаза с годовым объемом до 10 тыс. карат и изготовление на их основе монокристаллических алмазных пластин различного технологического назначения. Для ее реализации на площадке САФУ будет реконструировано помещение под размещение аппаратов высокого давления для синтеза монокристаллов алмаза по технологии НРНТ (метод высокого давления при высоких температурах).

Будут задействованы и возможности лабораторной базы университета. "Для развития и совершенствования технологий необходимы поисковые исследования и подготовка специалистов в области дефектоскопии кристаллов, экстремальных состояний вещества, лазерной физики и технологии", - приводит пресс-служба слова ректора САФУ Елены Кудряшовой.

"АГД Даймондс" (прежнее название "Архангельскгеолдобыча") - одна из старейших на Европейском Севере России компаний по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, основана в 1931 году. Компания разрабатывает одно из двух месторождений алмазов в Европе - месторождение им. В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области.