Saudi Aramco опровергла информацию о сокращении поставок нефти в страны Азии в сентябре

ТАСС, 10 августа. Саудовская государственная компания Saudi Aramco - крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти - не видит проблем со спросом на нефть в основном для себя регионе поставок - Азии, заявил во время телеконференции с инвесторами глава компании Амин Нассер.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые азиатские страны попросили Саудовскую Аравию сократить поставки нефти в регион в сентябре из-за низкого спроса и высокой стоимости. До этого Saudi Aramco снизила цены на нефть для азиатских рынков.

По данным Bloomberg, в Индии снижение спроса на энергоносители связано с распространением коронавируса, в Китае - с недавними наводнениями. Кроме того, в период с января по июнь Китай импортировал 268,75 млн тонн нефти, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. В июне рост составил 34,4%. В июле спрос несколько снизился из-за перенасыщения рынка.

"Спрос на нефть в Китае для нас не пострадал. Для нас Китай, Япония, Южная Корея и Индия - это значительный рынок, и мы сохранили объем поставок в этот регион", - сказал Нассер.

По его словам, объем поставок нефти в Китай составляет около 1,6 млн баррелей в сутки.

Почти 5 млн баррелей в сутки, или 70% всего экспорта нефти Саудовской Аравии поступает в Азию.