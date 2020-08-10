"Русал" выступил против снижения дивидендов "Норникеля"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Акционерное соглашение "Норникеля" не является нагрузкой для компании, а определяют "ключевые правила игры", говорится в заявлении "Русала" - одного из крупнейших акционеров "Норникеля". Компания также выступила против снижения дивидендов "Норникеля".

"Что касается дивидендной политики и соглашения акционеров, то они являются не нагрузкой для компании, а по сути определяют ключевые правила игры. А вот некомпетентность, неэффективные решения отдельных руководителей или отсутствие решений как таковых - главный риск для любой компании", - отмечается в заявлении.

"Русал" также выступил против снижения дивидендов "Норникеля" и призвал направить их на развитие российской экономики.

Последние события с инцидентами в Арктике лишний раз подтвердили необходимость усиления всех функций управления в "Норникеле", отметили в "Русале".

"Русал" последовательно выступал за усиление всех функций управления в компании "Норникель", таких как планирование, организация, мотивация и контроль. И последние события с инцидентами в Арктике лишний раз подтвердили необходимость таких подходов для компании", - сказано в сообщении.

"Что касается централизованной либо децентрализованной модели управления, то ни одна из них ни в коей мере не исключает контрольную функцию. И с этим в "Норникеле", как показали два последних месяца, есть явные проблемы. Мы рады, что ряд наших предложений были недавно услышаны компанией и в части модели управления, и в части усиления управленческой команды", - заключили в "Русале".

Ранее крупнейший акционер и глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что акционерное соглашение "Норникеля" стало рудиментом, который не нужен для дальнейшего эффективного развития компании. По мнению Потанина, видение "Интерроса" и "Русала" в отношении принципов управления в "Норникеле" сегодня принципиально различаются, поскольку "Русал" выступает за дальнейшее ужесточение систем контроля, что на взгляд "Интерроса" противоречит принципам нормального корпоративного управления". Сохранение акционерного соглашения может привести к еще большему давлению на "Норникель" с целью получать максимальные дивиденды, считает глава "Норникеля".

Об акционерном соглашении

Акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Потанина (владеет 33,8% акций), "Русал" (27,8% акций), основным акционером которого на тот момент являлся Олег Дерипаска, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2% акций) - в 2012 году подписали новое акционерное соглашение, предусматривающее, в частности, выплату дивидендов исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. По действующему соглашению "Норникель" выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере 1 млрд долларов. Дерипаска и Потанин имели давние разногласия по стратегии управления "Норильским никелем", объему дивидендов и участию компании в инвестпроектах. Основное акционерное соглашение "Норникеля" действует до 1 января 2023 года.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.