Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

Большую часть послаблений, которые должны были помочь российской экономике справиться с последствиями пандемии нового коронавируса, Банк России принимал на период с 1 марта по 30 сентября 2020 года. Теперь регулятор решил продлить некоторые из них, и вот что он рекомендовал финансовым организациям.

Не выставлять клиентам — физическим лицам и представителям малого и среднего бизнеса (МСП) — штрафы и пени до 31 декабря 2020 года .

. Приостановить до 31 декабря 2020 года выселение должников.

выселение должников. До 31 декабря 2020 года реструктирировать займы путем смены валюты — с иностранной на рубли, если клиент об этом попросит.

реструктирировать займы путем смены валюты — с иностранной на рубли, если клиент об этом попросит. Не учитывать при оценке заемщика реструктуризацию долга, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Например, если человек взял специальные "кредитные каникулы".

Также ЦБ предложил до 31 декабря 2020 года не взыскивать недвижимость для уплаты долга, если у заемщика после 1 марта 2020 года существенно снизился доход либо если у него или членов его семьи диагностировали коронавирус нового типа.

не взыскивать недвижимость для уплаты долга, если у заемщика после 1 марта 2020 года существенно снизился доход либо если у него или членов его семьи диагностировали коронавирус нового типа. Еще он посоветовал финорганизациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов, у которых с 1 февраля по 15 июля 2020 года истек срок действия документов, удостоверяющих личность.

продолжать обслуживание клиентов, у которых с 1 февраля по 15 июля 2020 года истек срок действия документов, удостоверяющих личность. Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года . Эти коэффициенты нужны для расчета долговой нагрузки на капитал кредиторов и, как следствие, влияют на решение банка о выдаче займа.

. Эти коэффициенты нужны для расчета долговой нагрузки на капитал кредиторов и, как следствие, влияют на решение банка о выдаче займа. ЦБ отменяет надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам в рублях, выданным по 31 августа 2019 года .

. Регулятор продлил послабления для банков и микрофинансовых организаций по резервам на кредиты, которые реструктурированы до конца 2020 года, а также по которым микрофинансовыми институтами реализовано право не учитывать продолжительность просроченных платежей. Финансовые организации должны сформировать эти резервы в полном объеме до 1 июля 2021 года .

. Кроме того, ЦБ продлил сроки, в течение которых разрешил банкам, страховым компаниям и кредитным кооперативам не учитывать некоторые требования к работе.