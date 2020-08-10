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Пандемия COVID-19

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

© Михаил Почуев/ТАСС

Большую часть послаблений, которые должны были помочь российской экономике справиться с последствиями пандемии нового коронавируса, Банк России принимал на период с 1 марта по 30 сентября 2020 года. Теперь регулятор решил продлить некоторые из них, и вот что он рекомендовал финансовым организациям. 

  • Не выставлять клиентам — физическим лицам и представителям малого и среднего бизнеса (МСП) — штрафы и пени до 31 декабря 2020 года. 
  • Приостановить до 31 декабря 2020 года выселение должников. 
  • До 31 декабря 2020 года реструктирировать займы путем смены валюты — с иностранной на рубли, если клиент об этом попросит.
  • Не учитывать при оценке заемщика реструктуризацию долга, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Например, если человек взял специальные "кредитные каникулы".
  • Также ЦБ предложил до 31 декабря 2020 года не взыскивать недвижимость для уплаты долга, если у заемщика после 1 марта 2020 года существенно снизился доход либо если у него или членов его семьи диагностировали коронавирус нового типа.
  • Еще он посоветовал финорганизациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов, у которых с 1 февраля по 15 июля 2020 года истек срок действия документов, удостоверяющих личность.
  • Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года. Эти коэффициенты нужны для расчета долговой нагрузки на капитал кредиторов и, как следствие, влияют на решение банка о выдаче займа.
  • ЦБ отменяет надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам в рублях, выданным по 31 августа 2019 года.
  • Регулятор продлил послабления для банков и микрофинансовых организаций по резервам на кредиты, которые реструктурированы до конца 2020 года, а также по которым микрофинансовыми институтами реализовано право не учитывать продолжительность просроченных платежей. Финансовые организации должны сформировать эти резервы в полном объеме до 1 июля 2021 года.
  • Кроме того, ЦБ продлил сроки, в течение которых разрешил банкам, страховым компаниям и кредитным кооперативам не учитывать некоторые требования к работе.
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