В Петербурге 31 августа спустят на воду траулер "Капитан Соколов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует 31 августа этого года спустить на воду головной морозильный траулер-процессор "Капитан Соколов" проекта 170701. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба верфи.

"Началась подготовка к спуску на воду головного морозильного траулера-процессора "Капитан Соколов" проекта 170701, строящегося "Северной верфью" по заказу группы "Норебо". В третьей декаде августа судно переместят из эллинга на открытый стапель, а 31 августа спустят на воду", - говорится в сообщении.

Сейчас на траулере выполняется металлизация наружной части корпуса для дополнительной защиты от коррозии. Этот процесс подразумевает нанесение тонкопленочного цинкового покрытия на корпусные конструкции выше ватерлинии. На подводную часть судна наносится специальная антиобрастающая краска.

Также на "Соколове" продолжается монтаж донно-бортовой арматуры, механизмов, винто-рулевого комплекса и рыбопоискового оборудования, проводятся проверки готовности судна к спуску в соответствии с правилами Российского морского регистра судоходства.

Траулеры предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне.

Сейчас в портфеле гражданских заказов верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для группы "Норебо" (в строительстве "Капитан Соколов", "Капитан Геллер", "Капитан Осташков") и четыре ярусолова-процессора ("Гандвик-1", "Гандвик-2", "Гандвика-3" - для компании "Вирма"; "Марлин" - для компании "Глобус"). Суда проекта 170701 будут иметь длину 81,6 м, ширину - 16 м, скорость - 15 узлов. Экипаж - 80 человек.