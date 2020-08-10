Минстрой предложил расширить список банков, которые могут открывать счета для капремонта

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минстрой России предложил смягчить требования к банкам, в которых разрешено открывать счета для капремонта многоквартирного дома. Благодаря этому количество таких кредитных организаций может увеличиться до 50, говорится в пояснительной записке к разработанному министерством проекту постановления правительства.

"Расширение перечня кредитных организаций позволит открывать специальные счета в небольших и средних банках, которые заинтересованы в привлечении розничных клиентов с небольшими остатками на счетах и в предоставлении таким клиентам кредитных продуктов. Привлечение кредитных средств специальными счетами будет способствовать ускоренной замене лифтового оборудования", - отмечается в пояснительной записке, опубликованной в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, спецсчета для капремонта предлагается разрешить открывать в банках с кредитным рейтингом не ниже уровня A-(RU) по национальной шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) или не ниже уровня ruA- по национальной шкале агентства "Эксперт РА". Кроме того, размер собственного капитала банка должен составлять не менее 10 млрд рублей. Сейчас со счетами для капремонта могут работать банки с рейтингами не ниже А+(RU) или ruА+ и размером собственного капитала не менее 250 млрд рублей.

При этом сохранность средств фондов капитального ремонта на специальных счетах будет обеспечиваться страхованием вкладов, подчеркивается в пояснительной записке. Дело в том, что в мае президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 10 млн рублей страховки по некоторым вкладам, в том числе по специальным счетам. Закон вступит в силу с 1 октября 2020 года. Поэтому новые требования к банкам предлагается применять тоже с октября.

Ранее группа депутатов "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект об увеличении количества банков, в которых могут открываться специальные счета для капремонта. При этом парламентарии предлагают определять такие банки не требованиями, установленными постановлением правительства, а критериями надежности, которые устанавливает Банк России на основе национальных рейтингов. По данным авторов законопроекта, сейчас спецсчет может быть открыт лишь в шести банках.