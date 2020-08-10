Кудрин допустил рост доли госсектора в экономике России из-за пандемии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Доля государства в экономике России может вырасти на фоне последствий пандемии коронавируса. За последние 20 лет она составила 46-48%. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе онлайн-семинара "Влияние эпидемиологического кризиса на экономическое развитие".

"Вопрос, сможем ли мы сохранить достаточный сектор частный. Это я скорее даже вижу для России вызов, чем для других стран с традиционно развитым частным сектором. У нас и до сих пор была достаточно большая доля государственного сектора, она увеличилась в последние 20 лет и сейчас составляет около 46-48% нашей экономики. Но сейчас мы имеем риски дополнительного увеличения доли государства в силу слабости ряда отраслей. Хотелось бы преодолеть этот риск и способствовать развитию частного сектора. Самый большой удар пришелся по сектору малого и среднего бизнеса. Надеюсь крупные нефтяные компании, как частные так и государственные, удержатся, хотя тоже просят государственной помощи. А вот средний и малый бизнес серьезно пострадал. Здесь правительство России должно принять серьезные меры по поддержке этого сектора в ближайшие годы", - сказал Алексей Кудрин.

При этом, по словам главы Счетной палаты России сможет сохранить конкурентоспособность в мировой экономике только при росте производительности труда.

"Россия и так отстает в среднем в два раза по производительности от Европы и для нас это особенно остро. Но впредь мы сможем быть конкурентными и сохранять привлекательность и экономику, только если будем наращивать производительность", - отметил он. Существенный толчок к росту производительности может дать создание региональных агломераций вне Москвы и Санкт-Петербурга, считает Кудрин.

Алексей Кудрин также отметил, что Россия должна развивать новые технологии и переходить к развитию несырьевых отраслей.