Всемирный банк выделит до $160 млрд на борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) намерен выделить на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса до $160 млрд к 30 июня 2021 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ВБ.

"В ответ на пандемию [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 Всемирный банк принял меры для быстрого реагирования и намерен направить до $160 млрд в течение 15 месяцев, к 30 июня 2021 года. В 2020 финансовом году (для банка закончился 30 июня - прим. ТАСС) Всемирный банк предоставил в общей сложности около $21 млрд в рамках оказания связанной с COVID-19 помощи", - отмечается в документе.

"Поскольку развивающиеся страны сталкиваются с беспрецедентным медицинским, социальным и экономическим кризисом, который ставит под угрозу десятилетия прогресса в области развития и ввергает миллионы людей в нищету, миссия Всемирного банка остается как никогда актуальной. <...> Мы продолжаем работать над увеличением нашей поддержки странам с низким уровнем дохода и перенаправлением ресурсов в страны, страдающие от нестабильности, конфликтов и насилия, - отметил президент ВБ Дэвид Мэлпас. - В долгосрочной перспективе наши приоритеты сосредоточены на обеспечении широкого экономического роста и повышении средних доходов за счет расширения доступа к таким важнейшим объектам инфраструктуры, как электроэнергия и чистая вода, расширения охвата цифровых финансовых услуг, укрепления верховенства закона и обеспечения роста и развития частного сектора, а также содействия обеспечению транспарентности и устойчивости в вопросах задолженности и инвестиций".

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,8 млн человек, свыше 731 тыс. умерли.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.