Бутилированная вода из-за рубежа для личного пользования не будет маркироваться

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Бутилированная вода, ввезенная из-за рубежа для личного пользования, не будет маркироваться. Об этом в ходе вебинара "Цифровая маркировка в упакованной воде: методические рекомендации, как основа проведения эксперимента" заявил представитель оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Кирилл Волков.

"Упакованная вода, которую используют зарубежные посольства, которая ввозится гражданами для собственного использования цифровой маркировке не будет подлежать", - сказал он.

Волков также отметил, что если вода произведена в России с целью экспорта и не движется по товаропроводящей цепи в России, то она также маркировке не подлежит.

Эксперимент по маркировке воды средствами идентификации проводится с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Он направлен на тестирование способов нанесения маркировки и дальнейшей прослеживаемости упакованной воды от момента производства или импорта до выбытия из оборота.

Ранее 7 августа Минпромторг сообщил об утверждении методических рекомендаций по цифровой маркировке бутилированной воды.