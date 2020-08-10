Эксперт: оборот fashion-рынка России в 2020 году при лучшем сценарии может упасть на 25%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Продажи одежды и обуви в России из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года могут упасть от 25% до 40%, при этом на докризисные показатели fashion-рынок выйдет не ранее весны 2021 года. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"В 2019 году объем fashion-рынка составлял 2,29 трлн рублей. В результате пандемии диапазон падения рынка может составить от 25% до 40%. Во многом это будет зависеть от ситуации во втором полугодии, потому что для моды очень важны III и IV кварталы, когда идут основные продажи осеннего гардероба. У многих компаний 2/3 оборота приходится на сезон август-декабрь. В связи с российским климатом в этот период продается более теплая и более дорогая одежда. Соответственно результаты продаж будут в наибольшей степени зависеть от этого сезона, а также от наступления второй волны. Поэтому при пессимистическом прогнозе сокращение fashion-рынка может достигнуть 40% плюс, при оптимистическом - 20-25%", - отметила эксперт.

По итогам I квартала компании оценивают свои потери в диапазоне от 20% до 40%, указала генеральный директор FCG. "По люксовому сегменту сильно ударило отсутствие туристов, которые летом обеспечивали до 15% продаж", - отметила эксперт. "Сегодня линия горизонта восстановления fashion-ретейла точно уходит за пределы 2020 года. При самом оптимистичном сценарии можно ожидать восстановление спроса к периоду продаж весна-лето 2021 года, но с учетом продолжения роста показателей распространения эпидемии и следующей за этим мировой рецессии, период нормализации глобальной экономики может затянуться", - считает эксперт.

В ГК "Обувь России" считают, что на докризисные показатели рынок выйдет не раньше 2021 года. "Рынок ждет долгое восстановление, тем более что и после кризиса 2014 года он еще не успел вернуться к фундаментальным для себя показателям по объему и уровню потребления, которые для обувного рынка составляют более 400 млн пар обуви в год. По итогам же 2019 года объем рынка был 351,3 млн пар, по данным Discovery Research Group. Динамика восстановления во многом будет определяться тем, какая будет ситуация с реальными доходами населения, которые не растут уже несколько лет и, как ожидается, снизятся и по итогам 2020 года", - считают в компании.

Генеральный директор сети универмагов "Стокманн" Геннадий Левкин в свою очередь отмечает, что "говорить о полном возвращении к уровню продаж прошлого года пока не приходится", fashion-рынок с апреля продает товары со скидками. "При ряде условий, в числе которых отсутствие второй волны пандемии и стабильная экономическая ситуация, мы рассчитываем вернуться к показателям 2019 года в следующем году", - отметил он.

Пересмотр планов

По словам главы FCG, в условиях пандемии ретейлеры пришли к оптимизации и сокращению офлайн-площадей, планам по релокации и переезду из "заснувших" торговых центров в более активные, к поддержке и укрупнению собственных флагманских магазинов, которые имеют высокий трафик, а также к укрупнению площадей, ранжированию магазинов по эффективности и отказу от неэффективных точек. Также ретейлерами был сделан акцент на мобильную коммерцию, продажи через социальные сети и усиление коммуникации для привлечения трафика в онлайн. Так, генеральный директор сети универмагов "Стокманн" сообщил ТАСС, что компания увеличила бюджеты на маркетинг и IT, планирует развивать собственный онлайн, инвестирует в доработку технологий, развитие ассортимента, расширение сети за счет принципиально новых форматов площадью 2-3 тыс. кв. м.

"Уже сейчас очевидно, что некоторые характеристики fashion-рынка изменились навсегда. Самое главное, это рост доли онлайн-продаж. В мае-июне онлайн рос в пять-шесть раз от уровня до пандемии. И хотя мы уверены, что fashion никогда не уйдет полностью в онлайн в силу потребительских привычек, вроде получения удовольствия от самого процесса похода по магазинам и сопутствующей этому социализации, теперь онлайн-продажи приносят существенно более значимую долю товарооборота", - отметил Левкин.

В ГК "Обувь России" ТАСС сообщили, что сгладить последствия кризиса компании помогает переход в работе с поставщиками на модель маркетплейса, расширение и диверсификация ассортимента, переформатирование всех магазинов в мини-универмаги, развитие собственной онлайн-платформы. Кроме того, компания отметила эффективность решения перенести магазины, которые располагались в ТЦ, в форматы стрит-ретейла и небольших районных ТЦ шаговой доступности, поскольку отдельно стоящие магазины раньше возобновили работу после режима самоизоляци, а трафик в них восстанавливается быстрее. Доля сопутствующих (не обувных) товаров в розничной выручке "Обуви России" по итогам I полугодия достигла 40%. К началу августа ретейлер вышел по товарообороту на показатели 2019 года.

"Мы исходим из того, что магазин будет развиваться как сервисная точка. Сейчас нашим покупателям доступны такие услуги, как рассрочка, денежные займы", - отметили в "Обуви России".

Рационализация потребительского поведения

Обе компании отмечают изменение потребительского поведения в связи со снижением уровня доходов. Продолжается тенденция к более рациональному потреблению. Так, в В ГК "Обувь России" доля рассрочки в розничных продажах растет, и по итогам первого полугодия составила 57%.

При этом, отмечает генеральный директор "Стокманн", даже в сложных экономических условиях клиенты с трудом меняют свои привычки, поначалу начиная покупать меньше или с большими скидками. Поэтому переход между ценовыми категориями, как ожидается, займет некоторое время. "Что касается посещаемости, то ее падение мы видим по всем нашим объектам, но оно отчасти компенсируется тем, что к нам приходит клиент, более настроенный на покупку. Мы это четко видим в десятипроцентном росте показателя конверсии", - отметил глава универмагов "Стокманн".