Halliburton и Honeywell займутся созданием "цифровых двойников" для нефтегазовых активов

ТАСС, 10 августа. Компании Halliburton и Honeywell объявили о сотрудничестве с целью оптимизации работы нефтегазовых активов, снижения операционных рисков и общего уровня затрат операторов. Как сообщил в понедельник ресурс Business Wire, для решения этих задач компании будут использовать облачные технологии и "метод цифровых двойников".

"Реализация совместного проекта позволит нашим заказчикам, работающим в нефтегазовой отрасли, принимать более информированные и обоснованные решения. Благодаря анализу данных они получат возможность повысить уровень прозрачности операционной деятельности и сделать ежедневную работу сотрудников более безопасной", - сказал председатель совета директоров и главный исполнительный директор Honeywell Дариус Адамчик.

В рамках проекта для энергетических активов будут созданы так называемые "цифровые двойники" на базе открытой интегрированной архитектуры, благодаря чему компании смогут моделировать всю цепочку поставок от пласта до непосредственных точек продажи. Кроме того, клиенты получат возможность минимизировать капитальные и операционные издержки, сокращать операционные риски за счет оптимизации процессов и получать более детальную информацию о структуре и составе недр.