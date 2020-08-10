Эксперты ожидают на неделе преодоления индекса Мосбиржи отметки в 3000 пунктов

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Факторы, оказывающие негативное влияние на рискованные активы и на российский рынок акций, продолжают сдерживать аппетиты инвесторов. Тем не менее, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, рынок акций РФ в начале недели может продолжить движение вверх вместе с ценами на сырьевые товары.

"На прошедшей неделе индексу Мосбиржи удалось прибавить около 2% и впервые с конца зимы протестировать круглую отметку 3000 пунктов. Мы ожидаем, что попытки преодолеть данный рубеж продолжатся на предстоящей неделе. Рыночные настроения в целом продолжают характеризоваться осторожным оптимизмом", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Повышения рынка акций РФ и курса рубля на неделе ждут и во "Фридом Финанс". Этому способствуют новости о том, что президент США Дональд Трамп в субботу подписал четыре ожидаемых рынком указа, направленных на стимулирование спроса и потребления. "Министр финансов США Стивен Мнучин предостерег демократов от попыток юридического противодействия данным указам, заявив что они уже одобрены Управлением по правовым вопросам министерства. По оценке Goldman Sachs, данные меры поддержки экономики объемом в $1,5 трлн получат статус закона до конца августа", - пояснил аналитик компании Александр Осин.

Риски для рыночного спроса остаются актуальными

На рынках продолжают присутствовать и факторы, которые могут спровоцировать волну продаж по широкому спектру активов. "Первый из них - это распространение коронавируса, активизация которого в Европе и Азии, где в некоторых странах речь может идти о начале второй волны, а также высокие темпы заболеваемости в США, могут спровоцировать восстановление карантинных мер. Это окажет дополнительное негативное воздействие на мировую экономику и может ухудшить отношение инвесторов к рисковым активам", - пояснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Вторым фактором выступают отношения между США и Китаем. "Рост напряженности и давление, оказываемое со стороны США на китайские компании, могут привести к эскалации конфликта, что в итоге повысит шансы на введение пошлин на китайские товары в США, а значит и на негативное влияние конфликта на мировую торговлю и на динамику мировой экономики", - также пояснил эксперт. В свете очередного витка конфликта, интерес для рынков будут представлять запланированные на 15 августа американо-китайские переговоры, целью которых является мониторинг соблюдения ранее заключенных торговых соглашений, добавил аналитик "Финам" Сергей Дроздов.

Еще одним фактором риска для рынков остается характер внутрироссийской экономической информации. Это в том числе вышедшие на прошлой неделе данные о том, что Минфин РФ внес в правительство законопроект о пересмотре параметров налога на дополнительный доход (НДД), а также новость о предложении Банка России отменить репатриацию валютной выручки для несырьевых внешнеторговых контрактов с начала 2021 года, а с 2024 года - для всех компаний, добавил Осин. "Последняя новация, при ее реализации, будет ограничивать рост рыночной рублевой денежной массы и базы формируемый за счет покупки валютной выручки и будет, как представляется, носить ограничивающий, неблагоприятный эффект для показателей рыночной ликвидности", - пояснил он.

События недели

Во вторник инвесторы обратят внимание на августовский индекс экономических настроений ZEW в Германии, а также данные об июльской инфляции в США. Также в этот день будут опубликованы данные ВВП РФ за второй квартал, "прогноз снижения на 9,6% год к году, как представляется, адекватно отражает имеющиеся риски. К тому же, намечается восстановление спроса, что ограничивает потенциальный негативный эффект от данной информации", - рассказал Осин.

В среду выйдет ежемесячный обзор нефтяного рынка от ОПЕК за июль. "В конце июля совместный мониторинговый комитет ОПЕК+ увеличил квоты на добычу нефти в августе, но меньше, чем это прописано в апрельском договоре о сокращении добычи. Исходя из текущих оценок, к концу года дефицит на рынке нефти составит 10,9 млн баррелей в сутки. Для сравнения, годовой прирост добычи нефти в мире в последние 20 лет составлял в среднем порядка 1,5 млн баррелей в сутки", - рассказал Осин добавив, что статистика июльского обзора ОПЕК скорее всего не ухудшит указанные выше благоприятные для нефтяного рынка оценки и ожидания.

Также в среду выйдет большой блок макростатистики Великобритании, станут известны объем промышленного производства в ЕС в июне и недельные изменения запасов сырой нефти в США. Четверг будет отмечен публикацией данных об инфляции в Германии в июле и числе первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю. В этот же день, как ожидается, будет опубликован ежемесячный отчет МЭА (Международного энергетического агентства). Из пятничной статистики особенно важными будут данные по объему промышленного производства, розничным продажам и безработице в КНР в июле, а также объем розничных продаж в США за второй месяц лета.

Помимо статистики, ключевую роль для итоговой динамики недели играют данные корпоративной отчетности российских компаний по международным стандартам (МСФО). Во вторник финансовые результаты за первое полугодие опубликуют ПАО ГМК "Норильский никель" и ПАО "Юнипро". В среду отчетность за первое полугодие публикуют ОК "Русал" и X5 Retail Group NV. В пятницу выходят финансовые результаты за второй квартал Роснефти, "Алросы" и "Русагро".

Прогнозы по индексам и рублю

Близость российских и американских индексов к многонедельным и историческим пикам будет ограничивать покупателей и создает повышенные риски фиксации прибыли при поступлении негативных сигналов. Тем не менее на рынках сохраняется краткосрочный восходящий тренд, а индекс Мосбиржи при способности удержать поддержку 2950 пунктов вполне может завершить неделю выше 3000 пунктов, в районе сопротивления 3040 пунктов, считает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи к концу недели сформируется в диапазоне 2950-3025 пунктов. Целевые диапазоны закрытия недели "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи составляют 2905-3080 пунктов.

Если же индекс Мосбиржи сможет пробить верхнюю границу диапазона 2970-3000 пунктов, это даст импульс к дальнейшему росту с целью 3100 пунктов, добавили в "Финам".

Российской валюте в течение недели могут помочь отвоевать часть утерянных позиций устойчивость цен на нефть и стабилизация мировых настроений, отмечают эксперты. По оценкам ПСБ, доллар к рублю может продолжить консолидироваться в верхней половине диапазона 70-75 рублей. В "Фридом Финанс" ожидают курс рубля и евро к доллару в районе 71,61 - 74,50 рубля и 81,5 - 91,50 рубля соответственно.