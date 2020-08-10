Индексы РТС и Мосбиржи в понедельник снизились на 0,27-0,39%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские индексы в понедельник продемонстрировали снижение, несмотря на умеренно-позитивный внешний фон. Так, индекс Мосбиржи снизился на 0,39%, до 2960,78 пункта, а РТС - на 0,27%, до 1267,96 пункта.

Доллар к рублю на 19:47 мск снизился на 0,37%, до 73,45 рубля, евро - на 0,62%, до 86,313 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня продемонстрировал рост на 1,13%, вновь сдвинувшись к отметке $45 на фоне признаков восстановления спроса, в том числе в авиаотрасли.

"Число ежедневно совершаемых коммерческих авиаперелетов в мире превысило 64 тыс., это почти в три раза выше апрельских показателей, когда карантинные ограничения были максимальными, но примерно на треть ниже докризисного показателя", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Между тем, президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал указ о новых мерах государственной поддержки американских домохозяйств, а в Европе индекс Sentix, отражающий доверие инвесторов в еврозоне, вышел лучше ожиданий, добавил эксперт.

Также сегодня акции ТГК-2 выросли более, чем на 4%. "Инвесторы продолжают отыгрывать статистику компании по РСБУ за первое полугодие, зафиксировавшую рост чистой прибыли на 15% год к году. Компания до последнего времени оставалась "дешевой" с точки зрения сравнительного анализа мультипликаторов, что традиционно создает на рынке инвестиционный дополнительный интерес", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Обращает на себя внимание и сегодняшняя негативная динамика акций "Яндекса" (-3%). "Подавляющее большинство участников рынка ожидает 12 августа включения в расчетную базу индекса MSCI Russia Standard АДР Яндекса. Одной причиной снижения может быть традиционная фиксация "быками" прибыли на фоне большой вероятности того, что данный прогноз будет реализован. Другая возможная причина - это снижение индекса Nasdaq, которое предшествует выходу данных американской инфляционной статистики. Относительно высокие уровни финансовых мультипликаторов компаний технологического сектора традиционно, при ускорении инфляции, снижают их инвестиционную привлекательность по сравнению с бумагами компаний, оперирующих в традиционных секторах бизнеса", - добавил Осин.

Прогноз на вторник

Завтра на рынках может продолжить превалировать умеренно-позитивная динамика, считает Александр Бахтин. "Сдерживающими риск-факторами остаются напряженность отношений США и Китая, а также вирусные проблемы - общее число заболевших COVID-19 в мире приближается к 20 млн, заболеваемость вернулась к росту в Индии и ряде европейских стран", - отметил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи сформируется в пределах диапазона 2970-3020 пунктов, курс рубля к доллару - 72,8-74 рубля. В "Фридом Финанс" завтра ожидают закрытия индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю в районе 2950-3005 пунктов, а также 73,13-73,95 рубля и 86,3-86,80 рубля соответственно.