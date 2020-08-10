Инвестиции в Сокольский ЦБК могут превысить 10 млрд рублей в ближайшие три года

ВОЛОГДА, 10 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в ПАО "Сокольский ЦБК" (Segezha Group, входит в АФК "Система"), старейшее предприятие Вологодской области по переработке древесины, может превысить в ближайшие три года 10 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Сегодня я встретился с президентом Segezha Group [Михаилом Шамолиным], мы обсудили планы по инвестициям в глубокую переработку древесины и производству высокомаржинальных продуктов на предприятиях Segezha Group в Вологодской области. Объем инвестиций в ближайшие три года может превысить 10 млрд рублей. Эти договоренности сегодня достигнуты. Ждем на инвестиционный совет при губернаторе документы для присвоения статуса приоритетных инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины на Сокольской промышленной площадке", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Руководитель региона сообщил, что Segezha Group продолжает комплексную реконструкцию и строительство новых объектов на своих предприятиях на территории области - Сокольском ДОКе и Сокольском ЦБК. В перспективе рассматривается вопрос установки новой бумагоделательной машины в Сокольском ЦБК.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Segezha Group, заявленный объем инвестиций почти целиком приходится на новую бумагоделательную машину, вопрос об установке которой на Сокольском ЦБК сейчас решается. По информации пресс-службы губернатора, планируемая мощность новой бумагоделательной машины - 80 тыс. т. На этом оборудовании планируется выпускать жаростойкие виды бумаги, которые используются в пищевой промышленности - в упаковке хлебобулочных изделий. Такую бумагу в России на данный момент не производят, она полностью завозится из-за рубежа.

В конце этого года Segezha Group планирует запуск в Соколе завода по производству перекрестно-склеенных панелей - CLT-панелей, широко используемых в строительстве. Это первое подобное производство в России, в завод вложено около 3 млрд рублей инвестиций. Ввод его в эксплуатацию намечен на декабрь этого года.

Сокольский ЦБК - одно из старейших предприятий отрасли в России, действует с 1899 года. Основной вид бумаги, которая выпускается в настоящее время на Сокольском ЦБК - подпергамент небеленый марки "П", который используется в качестве пищевой обертки и производится из экологически чистого сырья. Сокольский ЦБК выпускает также бумагу мешочную. С 2014 года предприятие входит в состав Segezha Group.