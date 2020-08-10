Эксперт считает, что перечень социально значимых сайтов должен быть строго ограничен

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент Медиакоммуникационного союза (МКС) Михаил Демин считает, что неограниченный доступ к информационным и развлекательным ресурсам во время самоизоляции привел к "драматическому росту потребления" и перегрузке сетей связи. Количество ресурсов, к которым предоставляется бесплатный доступ, должно ограничиваться, сказал Демин в интервью ТАСС.

Ранее на совещании у президента России Владимира Путина глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что нагрузки сетей связи во время пандемии доходили до 90%, он назвал эту цифру критической. По его словам, нормальной нагрузкой считается уровень в 30%.

"Бесплатный и неограниченный доступ к так называемым социально значимым информационным и развлекательным ресурсам приводит к драматическому росту потребления, следовательно, перечень таких ресурсов должен быть строго ограничен", - сказал Демин, добавив, что рынок ждет стандартизации протоколов компрессии видеосигнала, что станет серьезным шагом в направлении оптимизации трафика.

Президент МКС подчеркнул, что в период вынужденной изоляции проблема качества и надежности сетей лишь обострилась. "Даже крупнейшие операторы - члены нашего Союза оценивали уровень загрузки сетей в это время как крайне высокий, на уровне новогоднего, до 90% емкостей оказалось задействовано", - сказал он.

По его словам, разрабатываемая Роскомнадзором система мониторинга и управления сетью связи общего пользования - это технически сложный проект, требующий большого количества интеграций с информационными системами операторов. "Его цель - обеспечить точную диагностику возникающих проблем при передаче данных, иными словами, не допустить перекладывания проблем с больной головы на здоровую, - рассказал Демин. - Это очень важная задача, в том числе позволяющая оптимально справляться с проблемами восстановления сетей".

Медиакоммуникационный союз - российская отраслевая ассоциация, образованная крупнейшими медиакомпаниями и представителями телеком-индустрии страны в феврале 2014 года. Представляет интересы операторов связи, правообладателей, вещателей.