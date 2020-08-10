Индексы на бирже США менялись разнонаправленно на фоне обострения отношений с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник менялись разнонаправленно.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 354,81 пункта (1,29%), до отметки 27 788,29. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 8,76 пункта (0,26%), до отметки 3 360,04. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 43,94 пункта (минус 0,40%), до уровня 10 967,04.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,29%, до $42,05 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,20%, до $2 035,60 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, одним из факторов, оказывающих влияние на настроения инвесторов, стало обострение американо-китайских отношений в связи с решением властей Китая ввести санкции в отношении 11 американских политических и общественных деятелей, в том числе сенаторов Теда Круза и Марко Рубио в ответ на введение американских санкций в отношении китайских официальных лиц.

"Мы наблюдаем взаимное применение санкций, что окажет влияние в краткосрочном плане, - привела газета мнение менеджера по инвестициям компании Pictet Asset Management Эллы Хокса, которая считает гораздо более важным фактором предстоящую 15 августа встречу представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ для обсуждения хода выполнения соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки. - Именно это событие имеет значение для рынков, не санкции, которые представляют собой лишь свидетельство дипломатических разногласий, а не указание на глубокие экономические проблемы".