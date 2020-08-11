Счетная палата раскритиковала систему целевых индикаторов Корпорации МСП

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Счетная палата в своем анализе выполнения среднесрочной программы деятельности Корпорации МСП на 2016-2018 годы установила, что ее целевые показатели были достигнуты, при этом аудиторы отметили, что система целевых индикаторов корпорации охватывает не все приоритетные направления и сами показатели не отражают напрямую конечный эффект от оказанной помощи субъектам МСП. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник.

"Сами показатели не отражают напрямую конечный эффект от оказанной помощи субъектам МСП, а характеризуют масштабы и итоги предоставления различных мер поддержки, оказываемых корпорацией", - говорится в сообщении.

В частности показатель "Число уникальных пользователей сервисов портала "Бизнес-навигатор МСП", воспользовавшихся сервисами маркетинговой и информационной поддержки, предоставляемыми корпорацией" не раскрывает эффект от оказанной поддержки, а только предоставляет статистику пользования функционалом "Бизнес-навигатора".

Также отмечается, что методики расчета части показателей не в полной мере соответствуют их наименованиям. В качестве примера приводится показатель "Среднегодовой прирост доли закупок у субъектов МСП". "Этот показатель должен отражать рост доли закупок у субъектов МСП в 2016-2018 годах. Однако на деле он показывает среднее за три года превышение доли закупок конкретных заказчиков у субъектов МСП над установленным нормативом", - пояснил аудитор Данил Шилков

Это же касается показателя "Доля субъектов МСП, использующих механизм получения услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ и в электронной форме через порталы услуг и портал бизнес-навигатора МСП". В Счетной палате отмечают, что он демонстрирует не долю субъектов МСП, которые воспользовались услугами корпорации, а отношение общего количества оказанных за три года "уникальных" услуг ко всем действующим предприятиям малого и среднего бизнеса.

"В Корпорации МСП с выводами Счетной палаты в целом согласны и намерены устранить все недочеты", - говорится в сообщении.