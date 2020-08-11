Мнучин: не соблюдающие стандарты отчетности компании КНР покинут биржи США к 2022 году

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Китайские компании, которые не будут соблюдать новые американские правила бухгалтерской отчетности, покинут американские биржи к концу 2021 года. Об этом заявил в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Белом доме.

"По состоянию на конец следующего года, если они не будут в полной мере соблюдать [стандарты отчетности] - это китайские и любые другие компании, - все они должны применять одни и те же [новые правила] бухгалтерских стандартов, либо они будут исключены из списка [участников] бирж", - отметил министр.