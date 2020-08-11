Суд в Калифорнии предписал Uber и Lyft считать своих водителей полноправными сотрудниками

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Суд в США признал полноправными сотрудниками водителей сервисов онлайн-заказа такси Uber и Lyft. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в базе документов Высшего суда округа Сан-Франциско (штат Калифорния).

Согласно решению суда, Uber и Lyft предписано считать водителей сервисов такси полноправными сотрудниками компаний, а не независимыми подрядчиками, как это было до сих пор. Таким образом работодатели вынуждены будут предоставлять водителям полагающиеся им выплаты, в том числе за сверхурочную работу и на случай болезни, которых они лишены на данный момент. Кроме того, им должен быть гарантирован минимальный размер оплаты труда и страховка при нетрудоспособности или безработице.

Uber и Lyft могут в течение 10 суток обжаловать решение суда. Телекомпания NBC указала, что обе компании намерены воспользоваться этим правом.

Иск в адрес компаний, предоставляющих сервисы по заказу такси, был подан в начале мая генпрокурором Калифорнии Хавьером Бесеррой и властями городов Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сан-Франциско. Истцы отмечали, что Uber и Lyft нарушают закон, указывая, что их водители являются независимыми подрядчиками, а не сотрудниками. Они требовали от компаний выплатить штраф на миллионы долларов, компенсацию водителям, а также отказаться от практики принятия их на работу в качестве независимых подрядчиков. В исковом заявлении подчеркивалось, что законы Калифорнии предписывают Uber и Lyft принимать водителей на работу в качестве полноценных сотрудников.