Чукотка направит средства от реструктуризации госдолга на обеспечение продбезопасности

ТАСС, 11 августа. Более 930 млн рублей, которые власти Чукотки планируют высвободить после реструктуризации регионального долга в 2020 году, направят в том числе на обеспечение продовольственной безопасности округа, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Направлено обращение в Минфин России о продлении сроков погашения бюджетных кредитов с 2024 до 2029 года. Это решение в комплексе с ранее реализованными мероприятиями позволяет высвободить 933 млн рублей уже в этом году. Средства будут направлены на обеспечение продовольственной безопасности региона: создание новых и расширение действующих производств пищевой промышленности, обеспечение жителей социально значимыми продовольственными товарами. Часть средств будет направлена на предоставление кредитов юридическим лицам для закупки и доставки топлива, а также на компенсацию снижения доходов местных бюджетов", - цитирует пресс-служа начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Алесю Калинову.

Уточняется, что в 2021-2024 годах высвободившиеся средства составят 1,4 млрд рублей ежегодно и будут направлены по условиям реструктуризации на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.

С 2018 года Чукотка стала участником программы реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета. Это позволило обеспечить равномерное погашение задолженности и высвобождение средств на приоритетные расходы.

Чукотский АО - один из самых удаленных и труднодоступных регионов России: в округе нет железнодорожных путей и большинство грузов, кроме скоропортящейся продукции, доставляется в регион морским транспортом. В год на территорию округа завозится около 12 тыс. тонн пищевой продукции.