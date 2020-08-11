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Пандемия COVID-19

Профицит платежного баланса Японии снизился в июне на 86,6%

Министерство финансов страны сообщило, что объем июньского профицита составил около $1,5 млрд

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Профицит платежного баланса Японии в июне уменьшился на 86,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на официальном сайте японского министерства финансов.

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Отмечается, что объем июньского профицита составил 167,5 млрд иен (около $1,5 млрд).

20 июля японский Минфин сообщил, что объема экспорта страны в июне сократился на 26,2%, при этом объем импорта снизился на 14,4%.

В настоящий момент власти Японии прогнозируют снижение валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2,2% к концу 2020 года из-за влияния ситуации с коронавирусом на местную экономику.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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