Профицит платежного баланса Японии снизился в июне на 86,6%

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Профицит платежного баланса Японии в июне уменьшился на 86,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на официальном сайте японского министерства финансов.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Отмечается, что объем июньского профицита составил 167,5 млрд иен (около $1,5 млрд).

20 июля японский Минфин сообщил, что объема экспорта страны в июне сократился на 26,2%, при этом объем импорта снизился на 14,4%.

В настоящий момент власти Японии прогнозируют снижение валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2,2% к концу 2020 года из-за влияния ситуации с коронавирусом на местную экономику.