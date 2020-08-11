"Известия": в России попросили проверить продажу билетов на несуществующие авиарейсы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) просит премьер-министра России Михаила Мишустина поручить проведение проверки авиакомпаний, выдающих ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты, проданные после 1 мая на несуществующие рейсы. Об этом во вторник сообщают "Известия" со ссылкой на письмо ООП.

По данным газеты, в письме отмечается, что подобная практика поощряет мошеннические схемы. "Авиакомпании осуществляют продажу билетов на несуществующие рейсы, пассажиры приобретают данные билеты и остаются без денег", - цитирует газета текст обращения, направленного в кабмин 8 августа.

Источник издания в одной из авиакомпаний поясняет, что ваучеры - единственная возможность перевозчиков сохранить ликвидность на фоне одновременного закрытия международного сообщения. Иначе были бы массовые неплатежи поставщикам топлива, за чем последует остановка работы авиакомпании. Источник напомнил, что уход с рынка "Трансаэро" в 2015 году и "ВИМ-Авиа" в 2017 году развивался именно по такому сценарию.

ООП, по данным "Известий", в обращении выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией. "Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящими в Евросоюз, российские авиакомпании осуществляют продажу билетов в данные государства", - говорится в письме. Также отмечается, что это вводит клиентов в заблуждение, так как после покупки билетов пассажирам за несколько дней до вылета приходят сообщения от авиакомпании об отмене рейса из-за отсутствия разрешения на международный полет.

30 июля Общероссийское объединение пассажиров попросило руководителя Росавиации Александра Нерадько запретить "Аэрофлоту" продавать авиабилеты в те страны, с которыми у России на данный момент нет разрешения на регулярное и чартерное авиасообщение.

В начале июля правительство утвердило постановление, согласно которому авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за билеты. С 1 августа Россия начала восстанавливать авиасообщение с рядом стран и открыла полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию.