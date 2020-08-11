Крым может стать доступнее для иностранцев с запуском поездов в Адлер и Ростов-на-Дону

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Туристам из-за границы будет проще приезжать на отдых в Крым, не опасаясь санкций, после запуска поездов в Адлер и Ростов-на-Дону, считает председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Поезда из Симферополя в Адлер и Ростов-на-Дону со вторника начнут курсировать с периодичностью раз в три дня.

"Особенно это важно для иностранных туристов, которые не могут попасть в Крым напрямую и боятся из-за санкций, а теперь они могут спокойно прилететь в Сочи или Ростов-на-Дону и доехать на поезде до Симферополя", - сказал Черняк ТАСС.

Новое направление в Сочи, отметил депутат, дает возможность туристам совершать путешествия по всему российскому побережью Черного моря. "Это дает возможность приехать в Крым краснодарским нашим соседям, крымчанам съездить туда отдохнуть. А туристам материковым, в том числе из-за рубежа, это дает возможность уже благодаря транспортной логистике сделать интересные туристические маршруты", - считает он.

Черняк отметил, что транспортная доступность Крыма для туристов с каждым годом улучшается. "Благодаря Крымскому мосту у нас огромное количество туристов, которые приехали на автотранспорте. После строительства нового терминала аэропорта появилась возможность принимать огромное количество самолетов. Конечно же, и железнодорожное сообщение очень важно: и пассажирское, и грузовое", - добавил Черняк.

Крым в 2018 году впервые побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов. Из них около 5,3 млн останавливались в мини-отелях и частном секторе. В 2019 году Крым вновь побил рекорд, на полуострове побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн отдыхающих.