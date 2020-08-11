На Курилах открылся новый рыбоперерабатывающий завод

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Новый рыбоперерабатывающий завод ввели в эксплуатацию в городе Северо-Курильске на Парамушире (северная группа Большой гряды Курильских островов, Сахалинская область). На предприятии будут производить свежемороженую рыбопродукцию: филе, печень и икру трески, разделанные камбалу, палтус, навагу, макрурус, сообщается во вторник в релизе правительства Сахалинской области.

Строительство началось в 2018 году, его открытие стало значимым событием для северокурильских жителей, так как предприятия рыбной отрасли являются основой экономики Северо-Курильского района. Отрасль там обеспечивает около 70% рабочих мест и примерно такую же долю собственных доходов муниципального бюджета. "Открытие нового производства позволило увеличить количество рабочих мест в районе. А это не только стабильная занятость местных жителей, но и дополнительные налоговые поступления", - приводятся слова руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Ивана Радченко.

По информации пресс-службы правительства региона, мощности завода позволяют перерабатывать 150 тонн сырья в сутки. Производственные линии работают на базе самого современного оборудования хорошо известной рыбопромышленникам немецкой компании Baader. При этом изначально заложена возможность увеличения производственной мощности и расширения ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью. Завод ориентирован не только на производство свежемороженой рыбопродукции, но и субпродуктов - рыбной муки и жира. Высокотехнологичная рыбомучная установка производства датской компании Oestergaard A/S способна перерабатывать до 60 тонн сырья в сутки.

Как сообщили областные власти, связанные с пандемией ограничения внесли определенные коррективы в организацию доставки строителей, монтажников, наладчиков оборудования. Но все возникшие трудности удалось оперативно решить благодаря активному участию Минвостокразвития, Росрыболовства, Роспотребнадзора, правительства Сахалинской области.

Производственные мощности завода созданы по программе инвестиционных квот. Компания, создававшая объект, может рассчитывать на возмещение части затраченных средств в ходе реализации инвестиционного проекта. Для этого предприятию необходимо направить в адрес агентства по рыболовству области пакет соответствующих документов.