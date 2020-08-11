Добыча нефти в Казахстане в январе - июле снизилась на 1,4%

НУР-СУЛТАН, 11 августа. /ТАСС/. Добыча нефти в Казахстане в январе - июле 2020 года составила 51,5 млн тонн, снизившись на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщил министр энергетики республики Нурлан Ногаев на заседании правительства во вторник.

"По итогам семи месяцев текущего года добыча нефти и конденсата составила 51,5 млн тонн - это на 1,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - рассказал Ногаев.

По его словам, экспорт нефти в январе - июле составил 42 млн тонн, что на 0,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В апреле Казахстан присоединился к новым обязательствам в рамках соглашения между странами - участниками ОПЕК+ по коллективному сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июле 2020 г. В соответствии с соглашением обязательства Казахстана на июль составили 1,319 млн баррелей в сутки. Как сообщили в Министерстве энергетики, среднесуточная добыча в июле составила 1,313 млн баррелей в сутки или 101% от обязательств.

В соответствии с решением ОПЕК+ прогноз по добыче нефти в Казахстане на 2020 год составляет 85,2 млн тонн. В 2019 году объем добычи нефти в стране составил 90,5 млн тонн.