Титов попросил продлить зарплатные субсидии остановленным до июля предприятиям

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь и июль для малых и средних предприятий (МСП), остановивших деятельность, программу выплаты субсидий на сохранение занятости. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Как указал Титов, "предоставление прямых субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости предприятиям малого и среднего бизнеса, деятельность которых была приостановлена в апреле и мае, стало одной из наиболее эффективных мер поддержки предпринимательства". При этом, по его словам, во многих регионах режим ограничения деятельности отдельных предприятий был продлен на июнь и июль. "Согласно данным, предоставленным уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, в июне была полностью или преимущественно приостановлена деятельность около 350 тыс. субъектов МСП в отраслях, признанных пострадавшими правительством РФ, в июле - порядка 188 тыс.", - сообщил он.

Лишь 20 регионов страны предоставляют предприятиям, деятельность которых была приостановлена в июне и июле, прямые субсидии на выплату заработной платы из собственных бюджетов, говорится в письме.

По оценкам уполномоченного, бюджетные ассигнования на выплату федеральных субсидий в размере МРОТ (при продлении выплат на июнь и июль) составили бы около 22 млрд рублей с учетом среднего количества занятых МСП в одном регионе в 3,4 человека. "Указанное способствовало бы созданию позитивной динамики восстановления сектора малого и среднего бизнеса в российской экономике", - добавил Титов.