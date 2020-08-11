Дегтярев приостановил приватизацию имущества Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на неопределенный срок приостановил приватизацию регионального имущества. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Instagram.

"Мной приостановлена приватизация. Под шумок некоторые товарищи хотели приватизировать краевое имущество - и в этом году, и в следующем. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет", - сказал Дегтярев.

При этом врио губернатора не уточнил, кто и какое конкретно имущество собирался приватизировать в ближайшие два года.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.