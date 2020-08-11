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Uniper допустила заморозку строительства "Северного потока - 2" из-за санкций США

Вероятность задержки строительства трубопровода возрастает, говорится в отчете одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ужесточение санкций США против "Северного потока - 2" увеличивает вероятность того, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе. Об этом говорится в отчете компании Uniper, одного из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту.

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"По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", - говорится в отчете.

Uniper активно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения действующих правил.

"Северный поток - 2" работает над смягчением последствий приостановленных в настоящее время работ по укладке труб и над доведением проекта до завершения, отмечает Uniper. Завершение проекта получает сильную политическую поддержку со стороны правительств нескольких стран, а также ЕС.

"В случае, если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход", - отмечается в отчете.

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