"Ъ": "Почта России" вернулась к идее создания собственной авиакомпании

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Почта России" вернулась к планам создания собственного авиаперевозчика, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно данным портала госзакупок, компания заключила 3 августа с консалтинговой SBS Consulting контракт ценой 48 млн рублей на разработку предложений по созданию собственной авиакомпании, уточняется в сообщении.

При этом планируется, что "Почта России" комплектует ее преимущественно отечественными судами, но в краткосрочной перспективе рассматривается использование и иностранных, пишет издание.

Сейчас у компании уже есть в собственности два грузовых самолета Ту-204С, их количество планируется увеличить еще на семь самолетов.

По мнению экспертов, идея создания собственной авиакомпании может быть оправданной, поскольку хоть пандемия и вызвала масштабный кризис на авиарынке, именно в его грузовом сегменте сформировался серьезный дефицит мощностей, пишет "Ъ".

По итогам 2018 года "Почта России" обработала 345 млн международных отправлений, по итогам 2019 года - не отчитывалась о количестве, а сообщила о росте на 9% их тоннажа, до 60 тыс. тонн.