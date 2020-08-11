РБК: Росфинмониторинг разработает систему слежения за сделками с криптовалютой

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг сообщил о планах разработать систему анализа криптовалютых транзакций с помощью искусственного интеллекта. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максиму Паршину.

Разрабатываемый проект, который носит название "Прозрачный блокчейн", служба предложила включить в федеральный проект "Искусственный интеллект". К настоящему времени разработан прототип системы, который уже опробован в сфере противодействия наркобизнесу.

"До сих пор проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуется дополнительное финансирование. По предварительным данным, развитие "Прозрачного блокчейна" потребует 760 млн руб. из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. - в 2022-м и 90 млн руб. - в 2023-м", - следует из приложения к письму.

Сама система разрабатывается из-за необходимости создания эффективного государственного контроля над отраслью виртуальных активов, которые часто используют преступники для многих противоправных схем. В качестве ее пользователей будут выступать как органы власти, так и Банк России или другие финансовые организации.

К основным доступным функциям "Прозрачного блокчейна" относят мониторинг и анализ цифровых финансовых продуктов (ЦФА), возможность расследования незаконного оборота ЦФА, частичное снятие анонимности с участников транзакций, сканирование интернет-пространства для выявления финансирования террористической деятельности или попыток отмывания средств. Главным нововведениям российской системы считается ее "искусственный интеллект", который способен вести эффективную деятельность по мониторингу противоправных действий с криптоактивами, а также искать начальную информацию о сделках в блокчейн-системах для успешной идентификации последующих возможных участников.

В Минкомсвязи подтвердили получение письма Росфинмониторинга с предложениями для федерального проекта "Искусственный интеллект", но комментировать содержание отказались.