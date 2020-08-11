МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги", - говорится в тексте документа.

Согласно постановлению, компенсация за покупку туров по России будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Отмечается, что условия программы распространяются на туры, круизы, а также проживание в гостинице. Список предложений будет опубликован в полночь 21 августа на сайте мирпутешествий.рф.