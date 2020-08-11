Эксперты: расходы на подготовку ребенка к школе в России выросли в августе на 19%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Стоимость стандартного комплекта к школе, в который входит школьная форма, рюкзак и канцелярский набор, в августе выросла на 19%, до 4,4 тыс. рублей, говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД", подготовленном по запросу ТАСС. Аналитики сравнили средний чек и объемы продаж товаров с 1 по 9 августа с показателями в августе прошлого года.

"Если учитывать в качестве минимального базового набора к началу учебного года школьную форму, рюкзак и готовый канцелярский набор (без трат на одежду и др.) средний чек его покупки в начале августа составил почти 4,4 тыс. руб., что на 19% выше, чем в прошлом году в то же время, и на 7% выше, чем в июле", - отмечают аналитики. Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что после объявления в конце июля о проведении очной учебы заметно выросла частота покупок школьной формы и крупных товаров для школы. "Родители услышали этот сигнал и приступили к более активной подготовке к школе. Тем не менее, число покупок ряда товаров-маркеров в начале августа заметно ниже аналогичного показателя прошлого года, поскольку немалая часть таких товаров уже была закуплена ранее в июне и июле (в результате мер господдержки семей с детьми)", - считают аналитики.

"Средний чек покупки набора первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей - карандаши, ручки, альбомы и др.) в России с 1 по 9 августа составил 713 руб., на 38% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.

Покупка школьной формы в среднем обойдется в России в 1854 рубля, что на 30% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок в начале августа оказалось на 37% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средний чек покупки дневника в августе составил 118 руб., на 12% выше, чем в прошлом году в то же время. При этом объем покупок снизился на 24%. Покупка пенала в августе обойдется в 403 руб., на 20% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок в августе - на 38% ниже аналогичного периода прошлого года. Средний чек покупки карандашей в августе - 98 руб., на 17% выше, чем в прошлом году в то же время. При этом объем покупок карандашей в августе снизился на 28%. Средний чек покупки ручек в августе - 96 руб., на 7% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок снизилось в августе на 26% в сравнении с прошлым годом.

Настольная лампа в российских магазинах в августе стоит в среднем 962 руб., на 10% ниже, чем в прошлом году в то же время. Число покупок в августе сократилось на 9% по сравнению с прошлым годом.

Одежда

Детские брюки и футболка в этом году обойдутся на 19% дороже, чем в прошлом, в 1085 руб. и 532 руб. Число покупок этих предметов одежды оказалось почти на 30% ниже аналогичного периода прошлого года. Детские туфли в августе стоят в среднем 993 руб., что на 18% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок снизилось по отношению к прошлому году на 32%.

Средний чек покупки рюкзака в августе - 1824 руб., на 2% выше, чем в прошлом году в то же время. Число покупок снизилось на 7% в сравнении с прошлым годом.

"Блузка/рубашка - средний чек покупки в августе 715 руб., на 26% ниже, чем в прошлом году в то же время. Число покупок на 177% выше аналогичного периода прошлого года. Кроссовки детские - средний чек покупки в августе 1853 руб., на 7% ниже, чем в прошлом году в то же время. Число покупок на 7% ниже", - отмечают аналитики.

Покупка с рук

Цена полного комплекта необходимых для домашнего обучения товаров на Avito (базовые предметы, ноутбук и компьютерное кресло) выросла на 6% по сравнению с 2019 годом, выяснил аналитический центр сервиса. В целом по стране стоимость полного комплекта составила чуть более 20 тысяч рублей. Год назад родители могли потратить на такой комплект товаров ориентировочно 19 тысяч рублей.

Дороже всего сборы в школу обойдутся родителям в Казани: более 32 тысяч рублей за полный комплект. За ними следует Нижний Новгород: за все необходимое для школьника придется выложить около 26 тысяч рублей. На третьем месте Москва с ценником около 24 тысяч рублей. Дешевле всего подготовка к школе в Тольятти (16 тысяч рублей), Ульяновске (17,6 тысяч рублей) и Саратове (17,6 тысяч рублей).

"В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, спортивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 180 рублей. Ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, школьная форма обойдется в 1 060 рублей. Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 ранец вырос в цене на 3%, а форма - на 7%", - отмечают аналитики.