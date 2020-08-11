Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб.

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,06%, до отметки в 73,52 руб., курс евро прибавил 0,04% и достиг 86,31 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск, американская и европейская валюты уже торговались в "красной" зоне. Так, курс доллара находился на отметке 73,41 руб. (-0,1%), а курс евро - на 86,15 руб. (-0,14%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,05% и достиг отметки в 2959,29 пункта, а индекс РТС вырос на 0,08%, до 1268,93 пункта.

К 10:07 мск индексы демонстрировали положительную динамику. Индекс Мосбиржи перешел к росту на 0,6%, достигая 2978,38 пункта, а РТС прибавлял 0,8% и торговался на уровне 1278,46 пункта.