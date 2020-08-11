МЭР предлагает скорректировать госпрограмму развития СКФО в связи с пандемией

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало проект изменений в государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2025 года, в которой предлагает скорректировать целевые показатели, в том числе в связи с пандемией коронавируса. Об этом во вторник сообщается на сайте министерства.

"Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства РФ о внесении изменений в государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. <…> Предлагается скорректировать целевые показатели и параметры финансирования, предусмотренные существующей программой на 2020 год, в том числе в связи с ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, в этом году планируется активизировать строительство и реконструкцию социальных объектов: поликлиник, школ, детских садов, водоводов и водозаборной башни. При этом общий объем финансирования программы остается неизменным, подчеркнули в Минэкономразвития.

"Адаптация документа к нынешним реалиям призвана свести к минимуму возможные риски, связанные с неисполнением ряда обязательств, и ускорить ввод в эксплуатацию важной социальной инфраструктуры. В настоящее время изменения проходят необходимые согласования в установленном порядке", - отмечается в сообщении.

Ранее в Минэкономразвития сообщали ТАСС, что министерство подготовит новую версию стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года с упором на развитие туризма в макрорегионе.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает в себя ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.